Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM

Правоохранительные органы ищут бывшего руководителя отдела дознания отдела полиции № 7 Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную, ставшей фигурантом уголовного дела по нескольким статьям УК РФ. Оборотень в погонах, по одним данным, была объявлена в федеральный розыск, по другим — объявлен международный розыск.

Женщину подозревают в многочисленных фальсификациях уголовных дел, пишет портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По имеющимся данным, в отношении Разумной возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, включая «Мошенничество». По оперативным данным, экс-полковник скрывается в Грузии.

В полиции изданию «Блокнот» подтвердили, что Разумная была уволена из МВД по отрицательным мотивам. Расследованием уголовного дела в отношении оборотня в погонах занимается Следственный комитет России.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о бегстве на Украину трёх оборотней в погонах, которые попали под следствие за превышение должностных полномочий. Следователи полагают, что в июне 2018 года и в марте 2019 года полицейские избили двух задержанных ими граждан.

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