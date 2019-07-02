Бамако, , 15:24 — REGNUM

По меньшей мере 23 человека погибли, 300 человек числятся пропавшими без вести после атаки на две деревни этноса фульбе в центральном регионе Мали. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление мэра города Уенкоро Харуна Санкаре.

По его словам, вечером, 30 июня, на две деревни этноса фульбе было совершено нападение. В причастности к атаке подозревают представителей этноса догон.

Санкаре рассказал, что первой атаке подверглась деревня Саран, после чего нападавшие прибыли в деревню Биди, из которой к тому моменту успели сбежать почти все жители.

«Так как они не нашли никого в Биди, они сожгли деревню и забили скот», — рассказал Санкаре.

В последние месяцы регион переживает вспышку межэтнических столкновений фульбе и догон. Земледельцы догон и скотоводы фульбе воюют за ресурсы и землю, сообщает агентство.