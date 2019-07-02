Луганск, , 15:21 — REGNUM

В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«После употребления наркотических веществ, [он] выстрелил из автомата в сослуживца, который от полученных ранений скончался. Данный факт командованием от вышестоящего штаба традиционно тщательно скрывается», — рассказал Филипоненко.

По его словам, командир бригады распорядился изъять у личного состава мобильные телефоны, а потерю приказал оформить как самоубийство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы Украины заново провести расследования подозрительных случаев «самоубийств» членов украинских вооружённых формирований.

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