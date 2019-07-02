Донецк, , 15:06 — REGNUM

Съёмочная группа ВГТРК попала под огонь украинских миномётов в посёлке Александровка на западе Донецка, сообщил 2 июля telegram-канал Inside Donetsk.

Журналисты снимали последствия ночных обстрелов, когда ВСУ вновь открыли огонь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Александровки множественные осколочные ранения получил местный житель 1982 года рождения.

Читайте также: В ходе обстрела ВСУ пострадал мирный житель ДНР — СЦКК