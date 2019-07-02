Луганск, , 14:54 — REGNUM

В районе населённого пункта Золотое украинскими силовиками был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«Из стрелкового оружия был сбит БПЛА спецмиссии ОБСЕ…, который ранее был задействован в видеофиксации мероприятий в районе разведения сил и средств в Станице Луганской, а также зафиксировал… самоходную гаубицу «Акация», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что помимо регулярных обстрелов, украинские силовики используют против БПЛА ОБСЕ средства радиоэлектронного подавления.

Напомнгим, ранее представитель Народной милиции ДНР рассказал, что защитники Донбасса уничтожили беспилотник ВСУ, с которого велась корректировка огня по территории Донецкой Народной Республики.

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