Нейпьидо, , 14:52 — REGNUM

В результате вспышки свиного гриппа в Мьянме за последние две недели умер по меньшей мере 21 человек, об этом 2 июля сообщает Anadolu Ajansi.

«21 человек, включая четырех детей, умер от сезонной вспышки вируса H1N1 за последние две недели» , — говорится в заявлении министерства здравоохранения Мьянмы.

Первый смертельный случай был зафиксирован 19 июня. Наибольшее количество погибших было в крупнейшем городе страны — Янгоне.

В настоящее время было обследовано более 340 пациентов, доставленных в больницы с подозрением на свиной грипп, 99 человек оказались больны указанным вирусом.

Власти Мьянмы опубликовали заявление, в соответствии с которым призывают людей, страдающих от сезонной лихорадки, не появляться в местах скопления народа, а сотрудников поликлиник оперативно устанавливать диагноз заболевшим.

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