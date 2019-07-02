Нейпьидо, 2 июля 2019, 14:52 — REGNUM
В результате вспышки свиного гриппа в Мьянме за последние две недели умер по меньшей мере 21 человек, об этом 2 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Первый смертельный случай был зафиксирован 19 июня. Наибольшее количество погибших было в крупнейшем городе страны — Янгоне.
В настоящее время было обследовано более 340 пациентов, доставленных в больницы с подозрением на свиной грипп, 99 человек оказались больны указанным вирусом.
Власти Мьянмы опубликовали заявление, в соответствии с которым призывают людей, страдающих от сезонной лихорадки, не появляться в местах скопления народа, а сотрудников поликлиник оперативно устанавливать диагноз заболевшим.
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