Бишкек, , 14:41 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, к оторым привело наводнение в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубоким сопереживанием воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате наводнения в Иркутской области. Прошу передать слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — подчеркнул Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что наводнение, вызванное обильными ливневыми дождями, началось в Иркутской области 26 июня 2019 года. На территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов вышли из берегов реки, затопив более 6 500 жилых домов в 83 населённых пунктах.

В результате стихийного бедствия погибли 12 человек. Еще 9 жителей региона, в том числе один ребенок, числятся пропавшими без вести. Различные травмы получили свыше 750 человек, 153 из них были госпитализированы.

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