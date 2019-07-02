Клинцы, Брянская область, , 14:32 — REGNUM

В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, которое произошло 1 июля в Унечском районе. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба регионального МВД.

На 145-м километре дороги Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией 32-летний житель Витебской области за рулём грузовика Volvo во время разворота столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter. Погибли две женщины 52 и 54 лет, а также 25-летний пассажир. Ещё 12 человек — в том числе и двое детей — получили травмы различной степени тяжести.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Региональное управление Следственного комитета объявило о проверке требований безопасности при перевозке пассажиров.

Региональный департамент здравоохранения договорился с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии о том, чтобы при необходимости доставить пациентов в Москву. У больницы на этот случай дежурит детский реанимобиль. Остальные пострадавшие были доставлены в центральные районные больницы Унечи и Клинцов. Туда прибыли специалисты Брянского территориального центра медицины катастроф, дистанционно медиков консультируют столичные специалисты Всероссийского центра медицины катастроф. В случае необходимости пострадавших также доставят в Москву.

По данным правительства Брянской области, водитель маршрутного такси, пассажиры которого пострадали в аварии, осуществлял нелегальные перевозки. Губернатор Александр Богомаз поручил организовать внеплановые проверки перевозчиков региона и выразил соболезнования семьям погибших.

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