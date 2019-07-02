Бишкек, , 14:09 — REGNUM

Во время свадебного застолья в одном из кафе в городе Токмак, расположенном в 60 км от столицы Киргизии, произошло массовое отравление. Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на информацию министерства здравоохранения.

По имеющимся данным, в настоящее время в больницы уже обратились 93 участника этого праздничного мероприятия, в том числе четверо детей. Из них 39 человек госпитализированы с диагнозом «пищевое отравление», а остальные 54 проходят амбулаторное лечение по месту жительства.

Как отмечают в ведомстве, первые симптомы отравления проявились у пострадавших накануне, 1 июля, утром. Многие участники свадьбы почувствовали недомогание — у них наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела до 40 градусов по Цельсию.

Общее состояние больных средней тяжести. Госсанэпидемнадзор Киргизии пытается выяснить, чем именно отравились участники свадебного застолья.

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