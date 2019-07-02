Рязань, , 14:00 — REGNUM

В Рязани бывший сотрудник исправительного учреждения предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Следствием установлено, 17 апреля бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН по Рязанской области получил от осужденного 10 тысяч рублей и купил на них пять мобильных телефонов, два зарядных устройства и 170 грамм сухих дрожжей. Он пытался пронести их в исправительное учреждение, но был остановлен службой безопасности.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование завершено, дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.