Анкара, , 13:31 — REGNUM

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» свыше 160 террористов в ходе спецопераций, проходивших в июне 2019 года. Об этом 2 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Также правоохранительным органам за указанный период удалось арестовать 381 подозреваемого в связях с запрещенными в стране группировками.

Представители силовых структур не уточняют о каких именно организациях идет речь, однако известно, что ряд из них, в частности ФЕТО и Рабочая партия Курдистана, не признаются в качестве террористических рядом государства.

Власти страны используют термин «нейтрализован» в отношении не только физически уничтоженного противника, но и в отношении взятого в плен или сдавшегося добровольно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции задержали девять человек, обвиняемых в терроризме