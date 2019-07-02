Анкара, 2 июля 2019, 13:31 — REGNUM
Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» свыше 160 террористов в ходе спецопераций, проходивших в июне 2019 года. Об этом 2 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Также правоохранительным органам за указанный период удалось арестовать 381 подозреваемого в связях с запрещенными в стране группировками.
Представители силовых структур не уточняют о каких именно организациях идет речь, однако известно, что ряд из них, в частности ФЕТО и Рабочая партия Курдистана, не признаются в качестве террористических рядом государства.
Власти страны используют термин «нейтрализован» в отношении не только физически уничтоженного противника, но и в отношении взятого в плен или сдавшегося добровольно.
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