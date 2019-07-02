Новотроицк, Оренбургская область, , 13:28 — REGNUM

В городе Новотроицке Оренбургской области двое работников АО «Уральская сталь» получили травмы на производстве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью1 статьи УК РФ «Нарушение правил охраны труда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 30 июня. Во время работ в шлаковом коридоре под электро-дуговой печью одного из цехов предприятия произошло высвобождение водяного пара. В результате двое помощников подручного сталевара получили серьезные термические ожоги.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших работников в местную больницу. Затем пришлось задействовать санавиацию, чтобы доставить травмированных мужчин в клинику Оренбурга. Состояние рабочих стабильно тяжелое.

Добавим, в 2018 году на предприятиях области погибло 18 работников. Это на пять случаев больше, чем в 2017 году. По данным Федерации профсоюзов Оренбургской области, несмотря на снижение численности работающих в отрасли на 1044 человека в 2018 году, количество несчастных случаев на производстве увеличилось почти в два раза — с 17 до 32. Среди причин названы неудовлетворительная организация производства работ, эксплуатация неисправных машин и механизмов, нарушение работниками трудовой дисциплины, неприменение средств индивидуальной защиты.