Хартум, , 13:17 — REGNUM

В результате столкновения протестующих Судана с военными 30 июня погибли семь человек. Демонстрации, прошедшие в воскресенье, стали крупнейшими с момента начала суданской революции около шести месяцев назад, за что получили название «Марш миллионов», передает RFI Kiswahili.

По информации издания, тысячи человек по всей стране вышли на улицы, требуя гражданского правления. В результате столкновений погибли семь человек, более 200 человек были ранены.

Отмечается, что для подавления протеста военные применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Его пост временно заняли представители переходного военного совета. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти к гражданскому правительству.

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