Ниамей, , 13:34 — REGNUM

Неизвестные совершили нападение на военный лагерь на западе Нигера. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили 2 июля местные жители и источники в службах безопасности.

Инцидент произошел в понедельник днем, 1 июля, вблизи города Инатес, недалеко от границы с Мали. По последним данным, в результате атаки погибли 16 военных.

Источники в Службе безопасности добавили, что злоумышленники также похитили около десятка автомобилей.

В настоящее время на месте трагедии работают специалисты.