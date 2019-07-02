Куса, Челябинская область, 2 июля 2019, 12:55 — REGNUM
В Челябинской области пятилетняя девочка получила удар электрическим током, оказавшись в трансформаторной будке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.
Инцидент произошёл вечером 1 июля в посёлке Магнитка (Кусинский район). Будка находилась недалеко от того места, где девочка и её подруга играли. Ребёнок попал внутрь опасного объекта. Итогом стали электротравмы.
По факту ЧП идут проверки. Обстоятельства произошедшего выясняются.