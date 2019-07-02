Туркестан, Казахстан, , 12:45 — REGNUM

Саперные группы министерства обороны Казахстана обнаружили на территории Арыси 11 400 боеприпасов и их фрагментов. Об этом 2 июля заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуация МВД республики Владимир Беккер, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, саперные работы ведут 80 групп в составе 1287 человек. Глава комитета отметил, что группировка сил и средств от МВД Казахстана составляет 421 человек и 85 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды в городе запущено 12 автоматизированных станций.

Беккер добавил, что за счет сокращения количество блокпостов количество патрулей по охране общественного порядка выросло в три раза. В каждом из 17 секторов за порядком следят 15 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля министерство обороны Казахстана инициировало служебное расследование по факту публикации видео, снятого на режимном объекте. На видео показано место хранения собранных боеприпасов и их фрагментов из Арыси.

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