Ульяновск, , 12:41 — REGNUM

В Ульяновской области завершено расследование двух уголовных дел по факту преступлений в Ульяновске и Майнском районе. В первом случае раскрыто убийство, совершённое почти 14 лет назад, во втором конфликт между мужчинами возник из-за того, что подозреваемый принял свою жертву за наркомана. Информация опубликована на сайте следственного управления СКР по региону.

Перед судом предстанет 21-летний житель одной из деревень Майнского района, обвиняемый в причинении «тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть». В ходе разбирательств следствие установило, что 23 марта 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов, в ходе драки ударил ножом своего ровесника: удары попали в бедро, ягодицу и скуловую область, в результате пострадавший скончался.

«Из показаний обвиняемого следует, что конфликт с незнакомцем произошел из-за того, что последний вышел из оврага, где растёт конопля. Предположив, что потерпевший собирал наркотики, он вступил с ним в драку, использовав впоследствии нож», — говорят в следственном управлении.

Обвиняемый находится под арестом.

Кроме того, перед судом по делу об убийстве предстанет неоднократно судимый безработный житель Засвияжского района Ульяновска. По данным следствия, убийство было совершено почти 14 лет назад, в ночь с 1 на 2 июля 2005 года.

«Обвиняемый, которому на момент преступления было 19 лет, и 50-летняя потерпевшая распивали спиртные напитки в парке «Молодежный» в Ульяновске. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине не менее 45 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия», — считают в управлении.

Данные уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.