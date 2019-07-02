Шумиха, Курганская область, , 12:44 — REGNUM

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обезобразил лицо посетителю ночного заведения. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Зауралью.

Следствие установило, что в ночь на 17 марта 2018 года 29-летний обвиняемый находился в компании своих товарищей в ночном заведении, расположенном в городе Шумиха. В ходе словесной ссоры мужчина намеренно нанёс удар кулаком в челюсть молодому человеку 1997 года рождения. В результате избиения у потерпевшего произошла деформация лица, и последствия перелома нижней челюсти являются неизгладимыми и могут быть устранены только с помощью операции.

Обвиняемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица») был уволен из полиции ещё во время предварительного разбирательства инцидента.