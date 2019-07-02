Электросталь, Московская область, , 12:37 — REGNUM

В городе Электросталь Московской области покупатель погиб в магазине после конфликта с охранником, сообщили журналистам 2 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Трагедия произошла вечером 22 июня в продуктовом магазине на улице Советская. Работники торгового предприятия заподозрили покупателя в краже, вызвали сотрудника частного охранного предприятия.

«Мужчину сопроводили в подсобное помещение для выяснения обстоятельств, где он стал себя вести агрессивно», — рассказали в пресс-службе.

Завязался словесный конфликт, перешедший в драку, во время которой покупатель перестал подавать признаки жизни.

Экспертиза установила, что смерть наступила от сдавливания органов шеи. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ). Охранник задержан, ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в магазине.

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