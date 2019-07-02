Нальчик, , 12:20 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии 2 июля произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и автомобиля Mercedes. Две автомашины столкнулись на трассе в Баксанском районе. В результате аварии пострадали пять человек, пишет «Интерфакс-Юг».

Они доставлены в медицинские учреждения республики. В тяжелом состоянии находится один из водителей и женщина. Мужчина доставлен в реанимацию ЦРБ города Баксана, женщина — в республиканскую клиническую больницу. Состояние еще трех пассажирок оценивается как средней степени тяжести. Они также находятся в реанимации районной больницы Баксана, сообщили в пресс-службе минздрава КБР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Кабардино-Балкарии произошла автоавария с участием трех автомобилей. ДТП случилось в районе населенного пункта Исламей. В результате него погиб один человек, еще шестеро пострадали.