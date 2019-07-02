Курган, , 12:18 — REGNUM

В Кургане угнанный подростком автомобиль ВАЗ-2110 перевернулся на дороге среди ночи. Пострадали три человека, в том числе и несовершеннолетние, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД Зауралья.

Инцидент произошёл 1 июля в 3:30 по местному времени (1:30 мск) на 13 километре автодороги Курган — Куртамыш — Целинное. У 17-летнего водителя, угнавшего автомобиль, не было прав. Во время движения молодой человек не справился с управлением, допустил съезд автомобиля с дороги с последующим опрокидыванием. Кроме него в машине находились еще 5 пассажиров: 15−18 летние девушки и юноши.

В результате ДТП три пассажира получили травмы различной степени тяжести. 15-леетний подросток и 16-летняя девушка госпитализированы в больницу имени Красного Креста, 18-летняя пассажирка доставлена в Курганскую городскую больницу №2».

На водителя составлены административные материалы за бесправное управление транспортом, за нарушение правил перевозки людей и правил применения ремней безопасности, а также за оставление места ДТП. По факту его неправомерного завладения автомобилем без цели хищения отделом полиции №2 УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело.