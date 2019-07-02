Пеканбару, , 12:04 — REGNUM

В управлении министерства юстиции и прав человека индонезийской провинции Риау сообщили о депортации 108 иностранных граждан, сообщает Antaranews.

Глава регионального отделения министерства юстиции и прав человека в Риау Агус Сантосо объяснил, что иммиграционные нарушения, которые часто случаются в этой провинции, связаны с государственной безопасностью и общественным порядком.

Известно, что 86 иностранных граждан были депортированы из Индонезии из-за нарушения правопорядка, а другие — из-за недействительных документов.

«Большинство иммиграционных нарушений в Риау зафиксированы среди жителей Бангладеш, где 83 человека из 108 были депортированы с начала 2019 года», — заявил Агус Сантосо, добавив, среди депортированных граждан были жители Индии, Малайзии, Таиланда и Китая.

Напомним, многие жители Бангладеш были не раз депортированы из Индонезии после неудавшейся попытки незаконно пересечь границу и попасть в Малайзию. Они используют безвизовый режим для въезда в Индонезию, чтобы добраться до Малайзии.