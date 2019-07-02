Великий Новгород, , 11:49 — REGNUM

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Валерий Корольков предстанет перед судом в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Королькова.

Экс-глава антикоррупционного управления обвиняется в мошенничестве при получении выплат по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Как полагает следствие, Корольков в июле 2008 года незаконно получил статус ветерана боевых действий и впоследствии в течение почти 10 лет (по 31 января 2017 года) получал социальные выплаты — всего на сумму более 210 тыс. рублей. Кроме того, Корольков обвиняется в незаконном получении земельного участка в Демянском районе — путём фиктивной регистрации своей родственницы. Ущерб оценивается в сумму более 440 тыс. рублей.

Читайте также: Дело главы новгородского антикоррупционного управления УМВД: подробности

Вину в совершении преступлений Валерий Корольков не признал. Уголовное дело будет рассматривать Новгородский районный суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокопоставленный новгородский полицейский отстранён от должности