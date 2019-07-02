Ставрополь, , 11:35 — REGNUM

Двое сотрудников полиции, а также механизатор одного из сельхозпредприятий Ставропольского края задержаны по подозрению в краже зерна в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России 2 июля.

Фигурантами уголовного дела стали двое сотрудников ГИБДД ОМВД России по Ипатовскому городскому округу и механизатор ООО «Ставропольское Руно». По версии следствия, с мая по июнь текущего года подозреваемые похитили с полей агропредприятия более 1300 тонн пшеницы, общая сумма ущерба оценивается в более чем 18 млн рублей.

Как считают следователи, механизатор предприятия рассказал сообщникам о времени и месте погрузки зерна, полицейские обеспечили установку на грузовые автомобили подложных государственных регистрационных знаков и организовывали направление автомобилей на погрузку и их беспрепятственный проезд.

Следователи не исключают, что участников преступной схемы могло быть больше — сотрудники СК и УФСБ по региону сейчас это устанавливают.

Похищенное зерно уже найдено и изъято, оно будет передано собственнику. При обыске у одного из полицейских найдено и изъято 2 миллиона 500 тысяч рублей. Все трое подозреваемых по ходатайству следствия арестованы.