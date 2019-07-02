Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM

В Свердловской области задержана предполагаемая убийца новорождённого ребёнка. Ею оказалась мать двоих детей 1996 года рождения, пишут местные СМИ.

Тело ребёнка нашли в мусорном баке в одном из дворов Нижнего Тагила. А затем поймали и предполагаемую убийцу. Как пишет издание «Между строк», у неё уже есть двое детей в возрасте три и шесть лет. Женщина пояснила следователям, что не может содержать ещё одного, и это толкнуло её на преступление.

В силовых структурах Среднего Урала журналистам подтвердили факт задержания. Идёт расследование.