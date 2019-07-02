Менло-Парк, США, , 11:03 — REGNUM

Компания Facebook эвакуировала свое отделение почты в Менло-Парке в Калифорнии (США) из-за подозрения, что одна из посылок содержит в себе нервно-паралитическое вещество зарин. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

«Посылка, отправленная в одно из наших почтовых отделений, была сочтена подозрительной. Мы эвакуировали четыре здания и проводим полное расследование в сотрудничестве с местными властями», — заявил в интервью местной прессе представитель компании Энтони Харрисон 1 июля.

Опасность была выявлена детекторами в ходе рядовой проверки посылок. Первоначально было заявлено, что два сотрудника могли вступить в контакт с веществом, однако никаких симптомов отравления выявлено не было. Начальник местной пожарной охраны Гарольд Шапельхуман заявил, что пострадавших нет, а «машины иногда совершают ошибки».