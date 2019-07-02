Воронеж, , 10:43 — REGNUM

Три человека погибли, один получил травмы в результате автоаварии, произошедшей в городе Лиски Воронежской области в ночь на 2 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 01:45 напротив дома №1 по ул. Коммунистическая. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Chery Amulet, местный житель, двигаясь в сторону ул. 40 Лет Октября, не справился с управлением и врезался в опору наружного освещения.

В результате аварии от полученных травм на месте скончались водитель автомобиля, а также его пассажирки 19 и 20 лет. Ещё один пассажир данного автомобиля — 20-летний местный житель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Отметим, что всего за прошедшие сутки 1 июля на территории Воронежской области зарегистрировано 122 ДТП. В девяти автоавариях 15 человек получили ранения, пять погибли.