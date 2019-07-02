Нижневартовск, Югра, , 10:38 — REGNUM

Правительство ХМАО выделило из резервного фонда почти 15 млн рублей на возмещение убытков жителям дома по улице Спортивная в Нижневартовске. Там 1 июля сгорела кровля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Пожар произошёл в 17:32 по местному времени в доме № 5а по адресу улица Спортивная, 5а в Нижневартовске. В момент возгорания кровли в доме находились 66 человек. Их эвакуировали. Пострадавших нет. Уничтоженная огнём площадь жилого дома составила 840 кв. метров.

Каждая семья, чьему жилому помещению и имуществу в пожаре был нанесён полный ущерб, получит единовременную материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Семьям, понёсшим частичный ущерб, будет направлено 150 тысяч рублей.

В 62-квартирном доме проживают 190 человек. В целом из регионального бюджета жителям пострадавшей пятиэтажки выделяется 14 миллионов 847 тысяч рублей.

Для людей, оставшихся без крыши над головой, в школе № 13 города Нижневартовска развёрнут пункт временного размещения.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила главе города Василию Тихонову оценить стоимость ремонтных работ общедомового имущества, выступить их заказчиком и внести в окружное правительство предложения по софинансированию расходов.