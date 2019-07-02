Чебоксары, , 10:32 — REGNUM

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту падения девочки в открытый канализационный колодец в микрорайоне Альгешево. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев. Кроме того, несчастный случай произошёл в оздоровительном лагере «Звездный» Цивильского района, где мальчик «превысил дозировку лекарства» и попал в больницу.

Инцидент в микрорайоне Альгешево произошёл 14 июня 2019 года при выполнении работ по плановой промывке канализационных сетей. Фигурантом уголовного дела стал сотрудник АО «Водоканал» города Чебоксары.

«Подозреваемый в нарушение требований безопасности не оградил открытый канализационный колодец, расположенный у входа в один из подъездов дома №7 по улице Болгарстроя. В результате в тот же день девочка в возрасте одного года десяти месяцев, проживающая в этом доме, выйдя из подъезда вслед за матерью, упала в трёхметровый колодец», — сказал Олег Дмитриев.

Она получила кровоподтек правой руки и была доставлена в лечебное учреждение. Работника предприятия подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям (либо бездействию) других ответственных должностных лиц указанной организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что несчастный случай произошёл также в оздоровительном лагере «Звездный» Цивильского района. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования, 30 июня мальчик «неосторожно превысил дозировку лекарства, которое принимает по показаниям врача и которое привез из дома». В настоящее время ребенок находится в больнице.

«Уважаемые родители, если ваш ребенок проходит курс лечения и в силу определенных причин должен принимать лекарственные препараты, в том числе, во время отдыха в детском оздоровительном лагере, пожалуйста, обязательно предупреждайте об этом вожатых и воспитателей. Лекарства необходимо оставить медицинскому работнику лагеря, который проследит, чтобы они были приняты в срок и строго в прописанной дозе», — напоминают в министерстве образования.

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