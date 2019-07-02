Линц, Австрия, , 10:40 — REGNUM

Депутат Национального совета Австрии, 42-летний политик турецкого происхождения Эфгани Донмез подрался в Линце с молодым мужчиной, который принадлежит к чеченской общине. Об этом Донмез рассказал газете Kronen Zeitung.

По словам политика, конфликт произошел, когда он занимался со своей 11-летней дочерью во дворе школы. Вдруг девочка закричала, что какой-то человек едва не столкнул ее с велосипеда и плюнул в нее.

«Этот тип сказал мне «я тебя зарежу, убью…»! Он сунул руки в куртку и подошел к нам. Я несколько раз крикнул ему «вынь руки из куртки», — сказал депутат.

В ходе потасовки мужчина ударил политика зонтиком, сломав мизинец и оставив рваную рану на плече. По мнению Донмеза, нападавший был либо психически болен, либо находился под воздействием наркотиков. Политик вызвал полицию и скорую помощь.