с. Ермак, , 10:21 — REGNUM

В Омской области следователи выясняют обстоятельства убийства местной жительницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 2 июля, преступление было совершено в селе Ермак Нововаршавского района.

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Тело 59-летней женщины с ножевыми ранениями накануне вечером, 1 июля, обнаружили соседи в частном доме. Здесь же без признаков жизни был найден и супруг погибшей — 66-летний мужчина. На его теле также имелись ножевые ранения.

Как уточнили в следственном ведомстве, отношения между супругами сложились неприязненные, муж ранее уже угрожал жене убийством — соответствующее уголовное дело в настоящее время рассматривается в суде.

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В день трагедии мужчина позвал домой находившуюся у соседей жену. Спустя непродолжительное время, когда соседка с мужем зашли в дом, то увидели, что у порога находится тело женщины, а в комнате на кровати — тело её супруга.

Установлено, что посторонних лиц в доме не было, в связи с чем выдвинута версия о том, что мужчина убил свою супругу, после чего свёл счеты с жизнью. Рассматриваются и другие версии произошедшего.

Добавим, что работала учительницей в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Омске по подозрению в убийстве собственной матери был задержан 33-летний местный житель. Как признался сам подозреваемый, он причинил телесные повреждения пенсионерке из-за того, что она ему просто надоела.