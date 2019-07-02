Тариме, , 10:28 — REGNUM

Полиция продолжает поиски 20-летнего жителя деревни Китагутити Мнико Чачу, подозреваемого в убийстве своего семилетнего родного брата. Подозреваемый якобы считал, что их родители больше любят младшего брата, что и могло стать мотивом убийства. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление полиции.

По словам начальника полиции округа Тариме Генри Мваибамбе, инцидент произошел 26 июня на пастбище.

«Ученик первого класса начальной школы деревни Китагутити был избит его братом Мнико Чачом, когда они пасли коров», — заявил Мваибамбе.

Пострадавший школьник скончался в больнице, куда его после избиения доставили в критическом состоянии.

Подозреваемый сбежал с места преступления, полиция продолжает поиски.