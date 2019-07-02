Донецк, , 10:19 — REGNUM

За минувшие сутки зафиксированы 35 случаев нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, в ходе которых они выпустили по территории ДНР 501 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 2 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на мариупольском направлении украинские силовики применили гаубицы, выпустили 73 снаряда калибра 152 мм и семь снарядов калибра 122 мм.

На донецком, горловском и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили миномёты калибра 120 мм (38 мин), миномёты калибра 82 мм (73 мины), а также вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, Широкая Балка), Минеральное, Спартак, Ясиноватая, Аэропорт («Вольво-центр»), Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск, Дзержинское, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Качкарское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов в посёлке Красноармейское была повреждена хозяйственная постройка, в Коминтерново пострадала хозяйственная постройка, дом и линия электропередачи. В населённом пункте Дзержинское сгорел дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на окраине Донецка тяжёлые ранения получил мирный житель села Александровка 1982 года рождения.

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