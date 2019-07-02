Мтвара, Танзания, , 10:08 — REGNUM

В субботу, 29 июля, в области Мтвара в Танзании при попытке пересечения границы с Мозамбиком были убиты девять человек. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление генерального инспектора полиции Танзании Симона Сирро.

По его словам, подозреваемые до сих пор не были задержаны.

Для того, чтобы быстрее обнаружить виновных, генеральный инспектор полиции Танзании в понедельник, 1 июля, провел встречу с генеральным инспектором полиции Мозамбика Бернандино Рафаэлем. Они намерены организовать совместные действия по поимке преступников.

«Мы будем организованно бороться с преступностью на границе Танзании и Мозамбика, наша деятельность не признает границ, мы намерены усиленно искать преступников, убивших девятерых жителей Танзании, чтобы как можно быстрее предать их правосудию», — заявил инспектор Сирро.

«Если вы убили жителя Танзании где бы то ни было, будьте уверены, что вам это не сойдет с рук, я также обращаюсь к жителям Танзании и призываю их соблюдать особую осторожность при пересечении границы с Мозамбиком», — добавил Сирро.

Поиск преступников продолжается.