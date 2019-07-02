Соледар, ДНР, , 09:55 — REGNUM

В результате обстрела украинскими силовиками населённого пункта Александровка, что на окраине Донецка, осколочные ранения получил мирный житель. Об этом сообщили 2 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что боевики ВСУ открыли огонь по Александровке в 4:55 мск из 120-мм миномётов.

«В результате обстрела множественные осколочные ранения мягких тканей, конечностей и шеи получил мирный житель 1982 г.р., проживающий по адресу ул. Роборовского, 10», — сказано в сообщении.

Мужчина был доставлен в донецкую больницу №14. Ему сделали операцию, он находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 524 единицы боеприпасов, повредив при этом один жилой дом.

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