Тунис, , 09:51 — REGNUM

В столице Туниса террористами-смертниками было совершено два теракта, в результате которых погиб один полицейский и пострадали многие граждане.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, взрывы были нацелены на полицейских.

Первый взрыв произошел в одном из районов столицы Туниса и был совершен террористом-смертником. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны. В ходе нападения пострадало трое граждан и погиб сотрудник полиции.

«Это был теракт, совершенный террористом-смертником в 10:50 (по местному времени)», — сообщила представитель министерства внутренних дел Туниса Софиене Зааг. На место инцидента были направлены сотрудники служб безопасности.

Представители министерства добавили, что незадолго спустя было совершено еще одно нападение террористом-смертником. Взрыв произошел возле полицейского участка в районе Аль Карджани города Тунис. В результате него четверо человек были ранены.