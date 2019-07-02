Лефкоша, , 09:47 — REGNUM

Вице-премьер и министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что недалеко от столицы Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), предположительно, взорвалась ракета С-200. Он сообщил о том, что накануне неидентифицированный объект упал на территории селения Ташкент, расположенного между городами Лефкоша и Гирне.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кудрет Озерсай со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter написал: «По предварительным данным, это могла быть ракета С-200». Он подчеркнул, что надписи на осколках взорвавшегося объекта идентичны надписям на российской ракете типа С-200, упавшей в июле 2018 года в Газиантепе.

Кудрет Озерсай сообщил, что он обсудил этот инцидент с главой Генерального штаба Турции генералом армии Яшаром Гюлером. В другой своей публикации в Twitter глава МИД Северного Кипра отметил, что обнародует подробности инцидента на пресс-конференции. Премьер-министр Северного Кипра Эрсин Татар не исключил, что ракета могла быть выпущена сирийскими ПВО по неверной траектории.