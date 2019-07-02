с. Пашена Балка, , 09:24 — REGNUM

В результате взрыва неизвестного устройства в селе Пашена Балка больше всех пострадали два ребёнка пяти и 16 лет, заявил глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов 2 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Двое детей тяжёлые, одному 5 лет, второму — 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованы все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач — все на работе, в операционных! На данный момент помощь не нужна!», — рассказал он.

Прыгунов опубликовал фото фрагмента взрывного устройства, который хирурги извлекли из брюшной полости одного из пострадавших. Осколок очень похож на фрагмент взрывателя от ВОГ-17 — боеприпаса, предназначенного для автоматического гранатомёта АГС-17 «Пламя».

По словам чиновника, врачи прооперировали двух самых тяжёлых пациентов, ещё двух детей оперируют. Всего, по уточнённым данным, пострадали пятеро детей, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, у остальных — травмы средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области пострадали шестеро детей. По предварительным данным, взорвалась граната.

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