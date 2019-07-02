Фрайбург, Германия, , 09:12 — REGNUM

В Германии проходит судебный процесс по делу нашумевшего группового изнасилования 18-летней жительницы Фрайбурга, пострадавшей в октябре 2018 года. Адвокаты обвиняемых отвергают обвинения, пишет газета Die Welt 2 июля.

На скамье подсудимых находится одиннадцать человек в возрасте от 18 до 30 лет, в основном это мигранты из Сирии. Сторона защиты заявила в суде, что нет никаких доказательств сексуального насилия, а девушка сама «потребовала» интимной близости. Адвокаты обращают внимание на то, что потерпевшая плохо помнит события той ночи, а в лицо узнает только одного из обвиняемых.

Прокурор Райнер Шмид считает, что доказательств для вынесения обвинительного приговора достаточно. Девушка находилась в заведомо беспомощном состоянии, поскольку была умышленно опьянена — в ее напиток на дискотеке подмешали наркотик. Этим объясняется и проблема с воспоминаниями о той ночи.

По данным следствия, на девушку напали ночью, когда она возвращалась с дискотеки. Изнасилование произошло в кустах неподалеку от места вечеринки.

Потерпевшая даст показания в суде 11 июля. В зале суда она не встретится с обвиняемыми. До конца декабря запланировано 30 судебных слушаний.

Как сообщало ИА REGNUM, известие о групповом изнасиловании потрясло Фрайбург в середине октября 2018 года. Оно спровоцировало крупные акции протеста против миграционной политики властей.

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