Калининград, , 09:09 — REGNUM

Руководителю роддома в Калининградской области и врачу реаниматологу-анестезиологу предъявлено обвинение в умышленном убийстве младенца. В защиту врачей выступил глава Национальной Медицинской палаты, детский доктор Леонид Рошаль, передает радиостанция «Эхо Москвы».

В случае калининградских врачей нужна тщательная проверка, заявил Рошаль. Он напомнил, что ранее эксперты указали на присутствие алкоголя в крови ребенка, насмерть сбитого автомобилем в подмосковной Балашихе. Позже это заключение признали ошибочным.

Ранее Следственный комитет ужесточил обвинения в отношении калининградских врачей. В ноябре 2018 года после гибели в роддоме недоношенного младенца было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, однако теперь медикам инкриминируют умышленное убийство.

«В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие совершение в отношении новорожденного особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении СК России.

По версии следствия, исполняющая обязанности главного врача роддома «приняла решение об убийстве», чтобы выдать младенца за мертворожденного и не портить статистику. Способ убийства главврач обсудила с реаниматологом, которая позже ввела ребенку смертельную дозу препарата. Эта версия подтверждена заключениями экспертов, отметили в ведомстве.

Главврачу предъявлено обвинение в организации умышленного убийства, реаниматолога обвиняют в исполнении преступного замысла.

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