Иркутск, , 08:08 — REGNUM

Иркутской области, серьёзно пострадавшей от наводнения, предложили свою помощь другие регионы Сибирского федерального округа (СФО). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июля в Сибирском окружном информационном центре.

А.Н.Комаров. Наводнение

«Главы регионов Сибири, а также других субъектов Российской Федерации предложили свою помощь Иркутской области в связи со сложившейся паводковой ситуацией», — подчеркнул полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

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Уточняется, что речь идёт не только о сборе средств первой необходимости и продуктов питания, но и о помощи в размещении граждан из пострадавших территорий в пунктах временного размещения (ПВР), об организации отдыха для детей и матерей с маленькими детьми в детских лагерях и курортно-оздоровительных комплексах.

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Приводятся данные, что по состоянию на утро 2 июля в Иркутской области в 42 населённых пунктах Тайшетского, Тулунского и Чунского районов остаются подтопленными 4130 жилых домов с населением 9,3 тысячи человек, 4143 приусадебных участка, восемь социально-значимых объектов. В 17 ПВР находятся 676 человек, в том числе 245 детей. Повреждено 13 автомобильных мостов, подтоплено 11 участков автодорог.

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За сутки от воды освобождено 453 дома, очищено 1304 подворья. Восстановлена деятельность десяти социально значимых объектов. В 18 населённых пунктах восстановлено электроснабжение. Население получило семь тонн продовольствия, 4,5 тонны воды.

Кроме того, правительство России подписало распоряжение о выделении из резервного фонда РФ 662 млн рублей для начала первичных социальных выплат, для разовой финансовой помощи пострадавшим. По итогам визита в Иркутскую область, состоявшегося 29 июня, президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощное наводнение накрыло Иркутскую область в конце июня 2019 года. Всего пострадали 96 населённых пунктов в шести районах области. Вода зашла в 10 097 жилых домов, в которых проживают 32 798 человек, в том числе 7938 детей. Также подтопило 49 социально значимых объектов и 6847 приусадебных участков.

Власти Алтайского края ранее объявили о том, что регион готов принять на отдых детей из Иркутской области. Красноярский край может оказать помощь в размещении людей во временных пунктах пребывания на своей территории, а также в снабжении жителей подтопленных населённых пунктов необходимыми продуктами питания.

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