с. Пашена, Украина, , 08:09 — REGNUM

В селе Пашена Днепропетровской области на детской площадке прогремел взрыв. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе МВД Украины.

«Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей получили травмы различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

Пострадали дети от 5 до 16 лет, двое из них госпитализированы в очень тяжёлом состоянии, у некоторых пострадавших оторваны пальцы.

По данным ресурса «Информатор», дети нашли боевую гранату. На месте происшествия работают следователи и взрывотехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске была задержана женщина с двумя гранатами Ф-1, в её жилье во время обыска нашли два гранатомёта РПГ-26.

Читайте также: В Днепропетровске в подземном переходе задержали женщину с гранатами