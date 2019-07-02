Нью-Дели, , 07:59 — REGNUM

В результате последствий проливных дождей в финансовой столице Индии, городе Мумбаи погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом 2 июля сообщает Al Jazeera.

Обильные осадки, продолжающиеся второй день, нанесли значительный ущерб объектам инфраструктуры — железным дорогам и аэропортам. Стихия вынудила власти страны объявить выходной день.

В настоящее время ведутся спасательные работы, десятки людей уже были спасены. Пострадавшие доставлены в госпитали, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, несмотря на развитость индийской финансовой столицы, она по-прежнему страдает от стихийных бедствий: в городе существует серьезная проблема с канализационными стоками, не справляющимися с обильными осадками.

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