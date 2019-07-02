Любтен, Германия, , 07:42 — REGNUM

Пожарные не могут справиться с лесным пожаром на севере Германии на месте бывшего военного полигона Любтен, передает немецкий канал n-tv.

К раннему утру 2 июля огнем были охвачены 430 га леса в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. К тушению привлекли восемь пожарных вертолетов и водяные пушки. Борьба с огнем осложнена непредсказуемыми ветрами. Пожарные не могут приближаться к горящему лесу ближе, чем на 1 км: верхний слой почвы здесь усеян старыми боеприпасами.

Как объяснил министр окружающей среды земли Тиль Бакхаус газете Ostseezeitung, легковоспламеняющийся верхний слой гумуса способен сохранять тепло и тлеть на протяжении длительного времени. На полигоне остались боеприпасы не только со времен учений, но и со времен Второй мировой войны. Ранее здесь находился склад военно-морского флота, который был взорван в 1945 году, однако не все боеприпасы сдетонировали. При раскопках в почве в этой местности было обнаружено до 45,5 тонн боеприпасов с 1 га. Учитывая эти факторы, ждать быстрого разрешения проблемы не стоит.

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