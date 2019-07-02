Якутск, , 07:21 — REGNUM

На предприятии угледобывающей компании «Колмар» сварочные работы стали причиной пожара. Возгорание уже ликвидировано, пострадавших и погибших нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожар произошёл на горно-обогатительном комбинате «Денисовский». По информации ЯСИА, огнём были охвачены ленточный конвейер и часть кровли склада. Возгорание тушили силами 41 человека и девяти единиц техники. Предполагаемая причина возникновения пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, виновник и ущерб устанавливаются.

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Как пояснили в УК «Колмар», во время сварочных работ, которые осуществляла на предприятии подрядная организация, загорелся утеплитель, и это стало причиной задымления склада угля. Обогатительная фабрика «Денисовская» уже работает в штатном режиме, инцидент расследуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 год в шахте ГОК «Денисовский» угледобывающей компании «Колмар» на глубине 230 метров обрушилась горная порода. В подземных выработках в этот момент находились 54 человека, один из них погиб.