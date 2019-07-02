п. Тёплый ключ, Якутия, , 06:55 — REGNUM

Администрация посёлка Тёплый ключ включила в прогнозный план приватизации дом, в котором были прописаны люди. Это решение было принято без согласования с депутатами муниципалитета и сопровождалось подделкой документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Сначала глава посёлка, нарушив федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», передал в аренду компании аварийный многоквартирный дом. Получившее недвижимость общество с ограниченной ответственностью намеревалось отремонтировать его и использовать для размещения своих работников. После окончания срока аренды дом вместе с зарегистрированными там жильцами был продан компании по заниженной стоимости. Приватизация имущества должна была быть согласована с депутатами муниципалитета, но протокол их решения был подделан.

«Незаконное отчуждение муниципального имущества повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, зарегистрированных в указанном доме, а также охраняемых законом интересов государства», — констатировали в прокуратуре.

В отношении главы посёлка возбуждено уголовное дело по статьям 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений) и 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий).

Как сообщало ИА REGNUM, глава Оймяконского района Якутии в апреле 2019 года был арестован за попытку присвоить недвижимость стоимостью 1,5 млн рублей. Квартира приобреталась якобы для нужд муниципалитета, но на самом деле там жили члены семьи чиновника.