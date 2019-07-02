Талица, Свердловская область, , 06:41 — REGNUM

В Свердловской области несколько человек пострадали из-за ДТП на 224 километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, автомашина «ВАЗ» стояла на дороге, готовясь совершить поворот и для этого пропуская встречный транспорт. В этот момент машину протаранил автомобиль Huindai.

В отечественном автомобиле пострадали мужчина, женщина и их дети: мальчик двух с половиной лет и девочка десяти лет. У девочки самые тяжёлые травмы. В машине Huindai травму получила пассажирка.