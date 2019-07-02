Нур-Султан, , 06:53 — REGNUM

Пожарные ликвидировали возгорание в Казахском национальном университете искусств (КазНУИ) в Нур-Султане, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

В ведомстве уточнили, что на первом этаже одного из кабинетов произошло возгорание оргтехники и потолочного перекрытия на площади 25 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило 1 июля в 20:36 (17:36 по Москве). Пожар был ликвидирован в 21:03 (18:03 по Москве). В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года в городе Арыси Туркестанской области Казахстана в результате пожара на территории военного склада начали взрываться боевые снаряды, что привело к многочисленным пожарам и повреждениям в городе. В результате чрезвычайного происшествия повреждения получили более 7 тыс. домов.

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