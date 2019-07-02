Саратов, , 03:45 — REGNUM

Октябрьский районный суд Саратова в ближайшее время начнёт рассматривать уголовное дело в отношении ещё восьми членов банды, которая шесть лет занималась в регионе махинациями с автостраховками, причинив ущерб 15 страховым компаниям. Обвинительное заключение по делу подписано и направлено в суд прокуратурой Саратовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что в начале 2011 года саратовец со своим знакомым, дело по которому на сегодня выделено в отдельное производство из-за заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, организовали группу. Последняя занималась тем, что инсценировала страховые случаи с дорогостоящими автомобилями, которые относятся к премиум-классу — БМВ, Ауди, Ягуар, Мерседес-Бенц.

Подобные «постановки» они проводили в основном в Саратове и Энгельсе. Столкновения были, как мнимые, так и с частичным повреждением автомобилей. На место якобы ДТП вызывались сотрудники правоохранительных органов, фиксировавшие повреждения. Позднее с этими документами члены преступной группы обращались в страховые компании и получали денежное возмещение. При этом в случае отказа его оспаривал в суде или один из участников, или же подконтрольное им лицо. После двух-трёх инсценировок автомобили «меняли» собственника.

К 2013 году сложилась устойчивая группа, которая имела свою структуру, иерархию и общую финансовую базу. Некоторые участники приходились друг другу родственниками.

Следствие выделило три части группировки: «автомеханики», которые готовили автомобили к «постановкам», «формальные владельцы» транспортных средств и «водители», то есть те, кто фактически участвовал в инсценировках. «Работали» по этой схеме они с 2011 по 2016 год.

За время своей деятельности банда, включавшая граждан от 23 до 60 лет, причинила ущерб 15 страховым компаниям. В целом он превысил 180 млн рублей, но 57,7 млн рублей были добровольно возмещены. Также у группы было изъято 20 автомобилей и другая собственность, наложен арест на имущество стоимостью 23,5 млн рублей.

Очередной части банды обвинение предъявлено по трём статьям в зависимости от роли каждого, среди них ч. 4 ст. 159.5 УК РФ («Хищениях денежных средств страховщиков путём обмана относительно наступления страхового случая в крупном и особо крупном размерах»), ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе») и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путём, в том числе в особо крупном размере»).

Напомним, по пяти гражданам, участвовавшим в деятельности группы, ранее уже вынесены обвинительные приговоры и они отбывают свои сроки. Ещё трое участников находятся в розыске.