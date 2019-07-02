Ачхой-Мартан, Чечня, 2 июля 2019, 02:38 — REGNUM
Ответственность за атаку на блокпост в Ачхой-Мартановском районе (Чечня) взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает портал SITE Intelligence Group.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение произошло днём 1 июля. Неизвестный бросил гранату в сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений СКФО МВД РФ на контрольно-заградительному посту №4.
Погиб сотрудник полиции, нападавший был ликвидирован. По факту нападения расследуется уголовное дело.
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